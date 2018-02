Kenneth Emil Petersen og Rasmus Festersen blev præsenteret i en kort spillefilm, hvor det blev afsløret, at de havde været på Wienerstuen i Odense sammen med kvinder, der ikke var deres egne, i stedet for at selvtræne på Dyrskuepladsen. En god joke.

- André Rømer skal være far, men du havde åbenbart taget din kones graviditetsopkast med på vores sociale tur til Amsterdam. Vi håber, at du er frisk igen, sagde Rasmus Festersen, da André Rømer blev præsenteret.

Men der var også alvor på podiet og sportsdirektør Jesper Hansen og træner Kent Nielsen fik lov at vurdere helheden før premieren på søndag.

- Vi synes jo egentlig, at vi har tjent fint med point i kalenderåret 2017, da vi efter et dårligt andet halvår i 2016 endte i nedrykningsspillet, selv om vi ikke må kalde det sådan. Med den tilgang vi har haft, står vi stærkt og investeret lidt efter det vi har savnet - at spille mere direkte og have kreative spillere, der kan arbejde i små rum, sagde Jesper Hansen og kaldte de syv kampe om at komme i medaljespillet for syv "Cup-kampe".

Træner Kent Nielsen undrede sig over, at nogen af de unge på podiet havde kaldt det en lang opstart.

- Da jeg spillede, ventede vi i måneder på, at det skulle blive 1. april og turneringsstart. Men tiden var en anden. Nu er spillerne stort set i træning hele året og selv i deres ferie, skal de træne. Og jeg kan da godt sige, at der er nogen, der har fået besked om at løbe ekstra i ferien, sagde Kent Nielsen.

- Men ja, vi vil spille mere direkte nu, fordi vi har haft udfordringer med at score mod kompakte forsvar, der står langt tilbage. Vi skal hurtigere mod mål, når bolden er erobret, lovede OB-træneren om sæsonstarten.

- Om jeg tror på slutspillet? Tro er noget i en kirke, men vi har kvaliteterne og hvis vi leverer op til det, så skal det nok lykkes. Vi er fem hold, der slås om tre pladser i medaljespillet, sagde træneren, der afslørede, at han havde købt en helt ny Nokia til 249 kroner og skilt sig med den gamle Nokia 3210. Men han kunne stadig ikke spille "Snake" på sin nye mobil. Kun ringe og sms'e.

Det kan vise sig at være nok.

