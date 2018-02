Fyns Politi fik tirsdag morgen klokken 07.27 besked om, at der lå en bevidstløs dreng på Mølmarksvej ud for Hesselbjerg i Svendborg.

Den niårige dreng er formentlig blevet påkørt af en bilist, der stak af fra stedet, og politiet søger eventuelle vidner.

Drengen blev fundet i østlige vejside, og ambulance og politi sendt dertil.

Man troede først, at han havde fået et epileptisk anfald. Undersøgelser på OUH viste dog, at drengen havde pådraget sig brud på ben, skulder og hofte, ligesom det blev konstateret, at han ikke havde epilepsi.

Derfor indikerer skaderne ifølge politiet, at han sandsynligvis er blevet påkørt.

Vagtchef Hans Jørgen Larsen oplyser, at drengen nu er ok, bortset fra de nævnte skader.

Den niårige kan imidlertid ikke huske, hvad der er sket.

Har du været i området omkring Mølmarksvej og Hesselbjerg på det nævnte tidspunkt, og har du oplysninger i sagen, kan du henvende dig til Fyns Politi på tlf. 114.