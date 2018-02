Venstres fire forslag til, hvordan man udvikler Vollsmose i fremtiden, fik mandag i denne uge en hård medfart af de to store boligforeninger Civica og FAB. De to foreninger slog i en fælles pressemeddelelse fast, at flere af forslagene i foreningernes øjne ikke har gang på jord.

Samtidig efterlyste direktørerne i Civica og FAG en bred politisk aftale om bydelens fremtid, som man har i både Aarhus og Aalborg.

For godt nok er der lavet en infrastukturplan, nogle helhedsplaner og et kommunalt program, der handler om de sociale indsatser, men et større politisk visionsarbejde mangler, mener de to direktører.

- Vollsmose ligger som et politisk åbent sår eller en kamparena, som man altid kan slås om. Hver gang der skal laves en budgetaftale, eller når der kommer en oversvømmelse eller andet, så kan man altid finansiere tingene med penge fra Vollsmose. Vi efterlyser i stedet en fælles langtidsholdbar, politisk aftale. Vi ordner jo ikke problemerne i Vollsmose over natten, så der er brug for at have det lange lys på, påpeger direktør Jens Pilholm fra Civica.

Jacob Michaelsen, der er direktør i Fyns Almennyttige Boligselskab, FAB, er enig.

- Det, man har i eksempelvis Aarhus, og som vi mangler i Odense, er, en bred politisk enighed om retningen for Vollsmose og et politisk organ, der mødes på linje med et politisk udvalg og udstikker retningen for, hvad man vil med bydelen, siger han.