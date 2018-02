Tre måneders fængsel og udvisning af landet. Det blev straffen til en 30-årige syriske mand, der i december hældte benzin ud over sig på jobcentret og truede med at sætte ild til sig selv.

Tirsdag var manden så tiltalt i retten for trusler mod offentlig ansatte og for at bringe andres liv eller førlighed i fare.

Familie fik en bolig Samme dag som den 30-årige syrer blev varetægtsfængslet, blev der fundet en bolig til familien.Det var dagen efter den dramatiske hændelse på jobcentret. Den nu 30-årige mand har syrisk statsborgerskab og er desuden statsløs palæstinenser. Han flygtede fra Syren til Libanon i 2011. I 2014 flygtede han videre til Danmark og søgte asyl. Han fik i 2015 opholdstilladelse gældende til 2020. I 2015 fik han sin familie til Danmark. Han var tiltalt for og blev dømt for overtrædelse af straffelovens §119 og §252.

Kvinden var sagsbehandler for den 30-årige syriske mand, der 14. december hældte benzin ud over sig selv på jobcentret i Ringe og truede med at tænde ild til sig selv, fordi han og familien stod uden bolig.

Ringe: - Der blev banket på dørene og sagt, at vi skulle skynde os ud, fordi der stod en mand med en benzindunk i hånden. Der vidste jeg godt, at det var ham.

- I den her situation er vi forpligtet til at skaffe husly til børnene, men han (den 30-årige, red.) tog familien og forsvandt, lød det fra sagsbehandleren, der op til den 14. december ikke havde set den 30-årige i mere end en måned.

Efter at være sat ud af boligen havde familien boet hos venner og familie, men den mulighed ophørte den 14. december, og derfor henvendte han sig igen til jobcentret, forklarede den 30-årige i grundlovsforhøret i december.

Her kom det også frem, at hustruen fysisk ikke magtede at deltage i praktikforløb, og fordi hun skulle passe parrets handicappede barn.

- Der var fundet et skoletilbud til barnet, men familien valgte at tage barnet ud efter 14 dage, oplyste sagsbehandleren og tilføjede, at der på et såkaldt netværksmøde med fagpersoner og familien blev slået fast, at barnet faktisk havde det godt på skolen, og at der skulle gå mere end 14 dage, inden det kunne vurderes.

I den pågældende uge i december måtte sagsbehandleren overbringe beskeden til den syriske mand, at man ikke lige sådan kunne skaffe en bolig, og man først havde et svar mandag i den efterfølgende uge.

Beskeden fik den 30-årige syrer til at forlade jobcentret, men han vendte tilbage igen med en dunk med benzin i og forlangte at tale med chefen. Det var her, at han hældte benzin ud over sig selv og havde en lighter i hånden.

I retten blev han idømt tre måneders fængsel, men den blev betragtet som udstået, da den nu dømte har været varetægtsfængslet, og han blev derfor løsladt.

Han blev også dømt til udvisning af landet med indrejseforbud i seks år. Det er nu op til Udlændingestyrelsen at finde ud af, om det er forsvarligt at sende ham tilbage til Syrien.

Manden modtog dommen.