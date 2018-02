Nyborg: Den aktuelle ballade om Nyborg Ungdomsråd ærgrer den nyvalgte formand, Jacob Christensen, der ikke kan forstå Stefan Dølbys ordvalg "kup" om formandsskiftet, der skete på årsmødet fredag den 2. februar.

- Jeg kan ikke nikke genkendende til, at der skulle være sket et kup fra de rødes side. Jeg er selv medlem af Venstre, så hvorfor skulle de møde op og stemme på mig?

Fyens Stiftstidende skrev i avisen tirsdag, at et formandsvalg ikke var på dagsordenen. Det understreger Jacob Christensen, at det altid er på ungdomsrådets årsmøder.

- Efter årsmødet trækker bestyrelsen og de to suppleanter sig tilbage til et lukket lokale, og her går man altid til valg af formand og næstformand. Det, der er kommet bag på Stefan (Dølby, red.) er nok, at jeg valgte at stille op.