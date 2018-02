- Vi har allerede ansat de første, og vi kommer til at ansætte flere til opgaven. Vi skal kunne reagere, hvis Universal Robots meddeler, at de ansætter 100 folk mere, siger Henrik Nürnberg.

- Efter klokken 16 overtager vi driften af it-systemerne. Så når amerikanerne står op, og senere de ansatte i Asien får behov for hjælp til et nyt password eller Microsoft-pakken driller, så er det os, der tager telefonen, siger salgsdirektør Henrik Nürnberg fra it-firmaet, som er specialiseret i hosting og supportopgaver på it-området.

Hos Universal Robots har man hidtil selv stået for it-support og helpdesk-funktionen i Danmark og globalt. Efterhånden som antallet af medarbejdere i andre tidszoner er vokset i takt med, at den blå fynske robotarm er slået igennem på verdensmarkedet, er der dog opstået et øget behov for support til de mange brugere i organisationen, siger it-chef Lars Filstrup.

- Med flere end 400 brugere i hele verden, er vi blevet så store nu, at vi har brug for, at vores medarbejdere i hele verden har nogen at ringe til, når it-problemer af den ene eller anden slags forhindrer dem i at arbejde. Men det kan også være vores folk i Odense, som oplever problemer om aftenen, hvis de sidder hjemme og arbejder. Vi ser Outforce lidt som en forlængelse af vores egen helpdesk på seks mand her i huset, når vi går hjem, og indtil vi møder igen, siger han.

Universal Robots er ejet af amerikanske Teradyne, som selv har en stor it-afdeling, som fynboerne også gør brug af. Til support og hosting har det dog være afgørende at finde en fleksibel partner, som kan rykke, når robotbyggerne i Odense har brug for assistance.

- Eksempelvis fik vi brug for at få sat en ny server op i sidste uge, og der reagerede Outforce med det samme, selv om de egentlig ikke var kontraktligt forpligtet til det på det tidspunkt, siger it-chefen fra Universal Robots.