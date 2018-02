Den norske filmproducer Pål Røed faldt for stemningen øverst oppe på Brandts - her har man bygget et dansestudio, der sender venlige tanker til 80'er-film som Flashdance og Dirty Dancing, men stadig virker nutidigt.

I et hjørne står den danske filmfotograf Jørgen Johansson, der de sidste 25 år blandt andet har været med på Bænken , Flammen og Citronen , Broen og Arvingerne . Han gør sig klar, mens der pumpes lidt røg ind i lokalet for at skabe den helt rigtige stemning. Indspilningslederen er fra Holland, lydmanden fra Fyn, andre på filmsettet er fra Norge og Sverige, og en del af danserne kommer fra balletskolen i Odense.

I kulissen står filmens norske producer, Pål Røed. Og da vi ikke må fortælle noget om handlingen, er det oplagt at høre ham om, hvad der har fået filmholdet til Odense.

- Jeg har et godt forhold til den danske producent Katja Adomeit, som er en af topproducenterne af ungefilm i Norden. Hun havde et tæt forhold til FilmFyn og havde lavet film på Fyn, så derfor begyndte vi at snakke om, hvad der kunne lade sig gøre. På Fyn er der et stort dansemiljø, og derfor gav det også mening for os. Vi fandt en fed location, som vi har bygget om til et dansestudio, som vi vender tilbage til flere gange i filmen. Det cool ved det her sted er, at det har sådan en New York-feeling over sig som en homage til dansefilmene fra 1980'erne, men samtidig virker ægte og nutidig for de teenagere, der ser den, siger Pål Røed.

FilmFyns direktør, Bo Damgaard, er meget tilfreds med samarbejdet:

- Det her er Skandinaviens første dansefilm, og så gør det ikke noget, at den har fantastiske Lisa Teige i en hovedrolle. Den lever op til kriterierne om at skabe omsætning på Fyn og en fin omtale, og så er jeg meget begejstret over, at vi kunne få nogle af de fantastiske dansere fra Amok, Det Kongelige Teater Balletskolen Odense, i spil.

- Når vi investerer i en film som den her, er det primært med det mål, at andre skal kunne kapitalisere på vores investering. Specielt lokale leverandørerne og arbejdskraft til, siger han.