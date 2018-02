"Battle" hedder en ny dansefilm, der blandt andet optages i Odense med Skam-stjernen Lisa Teige. Den arbejder med input fra de unge i et håb om at ramme den samme ægthed, som også gennemsyrede den norske hit-serie.

Film dør, hvis handlingen er alt for forudsigelig. Men det er trods alt begrænset, hvor mange forskellige historier, der kan fortælles på tv og i biografen. Og hvad gør man så?

Den svenske instruktør Katarina Launing sidder i en pause fra indspilningen af dansefilmen "Battle" på fjerdesal i Brandts Klædefabrik og nikker til spørgsmålet. Hun har denne dag arbejdet med blandt andet danske Karen-Lise Mynster og norske Lisa Teige, stjernen fra første sæson af tv-serien "Skam", og netop "Skam" har faktisk gjort en forskel:

- "Skam" var egentlig tænkt som en nicheproduktion, men den har jo vist, at film om teenagere og unge kan være relevante for andre også. Og derfor har den også fået en betydning for, at vi kan lave en film som "Battle", der handler om at være den, du er. Det handler om at finde og vise de ægte følelser i forskellige sammenhænge - det, tror jeg, der er en sult efter generelt.

- Kan du uddybe det?

- Min datter er ikke trænet i filmplot, men hun kan allerede efter fem minutter sige, hvad der kommer til at ske i rigtig mange af de film, vi ser. Når du åbner for improvisation og input fra de unge, får du flere ægte øjeblikke, og så ved du heller ikke helt, hvad der skal ske. Og det giver nyt liv til din oplevelse af filmen, siger Katarina Launing.

Her spiller det også ind, at der ikke er sindssygt mange penge i film i Norden, og mange af dem er offentlige. Og derfor tillader man, at instruktøren har frihed til at bruge det, der opstår impulsivt under indspilningerne.

- Du har ikke kæmpe budgetter, hvor alt er bestemt på forhånd som i Hollywood. Det er pengene, der bestemmer på en måde. Det bliver et andet game, når nogen investerer flere hundrede millioner kroner i en film, supplerer filmproducent Pål Røed.