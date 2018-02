Videosex

Mandag og tirsdag faldt der flere domme i et stort sagskompleks, hvor 1004 unge er sigtet for at have delt seksuelt krænkende videoer og et billede via Facebooks chatplatform, Messenger. Videoen viser sex med to 15-årige involveret, hvorfor den falder under kategorien børneporno.

Politiet har døbt sagen Umbrella-sagen, og den fordeler sig i hele landet.

Med oplysninger, som Ritzau har indhentet hos politiet, Sex og Samfund og straffeloven gives her et overblik over, hvornår det er lovligt og ulovligt at dele seksuelt indhold: