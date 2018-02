Sexvideo

Kæmpesagen med 1004 sigtelser for deling af sexvideoer er af stor principiel betydning for fremtidens retspraksis. Det vurderer strafferetsekspert Trine Baumbach.

Retssag: De danske domstole er i fuld gang med at udsende et kraftigt signal om, at det er en alvorlig sag at dele børneporno og videooptagelser med seksuelt indhold på internettet uden de medvirkendes accept, også selv om det er ganske unge mennesker, der forsynder sig.

Det mener ph.d og strafferetsekspert på Københavns Universitets juridiske fakultet, Trine Baumbach, efter at der nu er afsagt fire domme i kæmpesagen, hvor 1004 personer er sigtet for på sociale medier at have delt videooptagelser af sexscener mellem to 15-årige. Da de medvirkende er under 18 år, er videoerne klassificeret som børneporno, hvilket er af afgørende betydning for strafudmålingerne.

“ Bare fordi noget er blevet lettere, er det ikke blevet lovligt af den grund Trime Baumbach, Ph.d. og lektor i strafferet

- Uden at jeg har konkret indsigt i de pågældende sager, kan jeg helt generelt sige, at det er et signal fra retsvæsnet om, at man ser med alvor på det. De tre domme indtil nu har givet frihedsberøvelse, omend i form af betingede fængselsdomme. Det er med andre ord noget, man ser med strenge øjne på, ikke ud fra et puritansk synspunkt, men fordi skadevirkningerne på ofrene er enormt store. Det er derfor, den slags aktiviteter er kriminaliseret, og med dommene kan vi se, at fordi man er ung, er det ikke tilstrækkeligt til, at domstolene ser mildt på sagerne, siger Trine Baumbach.