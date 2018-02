- Ja, vi synger også lidt. Selv om man er lungesyg, hjælper det faktisk at synge. Det er godt for luftvejene, forklarede John Skredbjerg, formand for foreningen Netværksgruppen for lungesyge, der tirsdag den 6. februar markerede 10 års jubilæum ved en sammenkomst i Frivilligcentret, Rudkøbing.

Gruppen vil meget gerne have flere medlemmer:

- Jeg har læst, at der i alt findes omkring 600 på Langeland, der er lungesyge på den ene eller anden måde. Det er overraskende mange. Man hører aldrig om det. Det er et tabu for folk, åbenbart. Men det gælder jo om at komme ud og være social, så meget man kan. Derfor opfordrer jeg flere til at deltage i vores arrangementer, sagde John Skredbjerg videre. Gruppen har et arrangement hver måned. Blandt andet hyggeeftermiddage med fortællinger, ture og den årlige lungedag.

Og så blev der ellers sendt venlige tanker til Helge Bjørnshol, Bagenkop, der for omkring 12 år siden tog initiativ til de første møder i det, der senere blev til foreningen Netværksgruppen for lungesyge. Han døde i 2011.

Næste arrangement er generalforsamlingen onsdag den 21. februar kl, 14.00, også i Frivilligcentret.