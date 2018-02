Udstilling

De tre fotodamer fotograferer både sammen og hver for sig. Da de fandt ud af, at de alle havde fotografi som hobby, tog det fart. De begyndte at tage på fototure sammen og at mødes og tale om billederne, teknik, komposition med mere.

- Jeg har fotograferet igennem flere år, men for cirka et år siden blev det at fotografere en større interesse. Det kan være en tåget morgen, jeg tager kameraet over skulderen og bevæger mig ud i naturen. Det kan også være under en tur rundt i haven, hvor der bliver trykket på fotoknappen, fortæller Aase Hansen og fortsætter:

- Det er en stor glæde at kunne udstille billeder sammen med Esther Hansen og Gertrud Weensgaard. Vi har igennem 2017 taget billeder sammen og underholdt hinanden med tekniksnak og billedmageri i al almindelighed.

- Da jeg fyldte 60 år, fik jeg digitalkamera og begyndte at fotografere. Jeg blev meget optaget af at lave postkort og kalendere fra omegnen. Efter mødet med Gertrud og Åse ser jeg også helt andre motiver, fortæller Esther Hansen. /EXP