Foredrag

Ringe: Vil blive klogere på kommunalvalget i 2017, er muligheden der tirsdag den 13. februar på Ringe Bibliotek. Her vil Christian Elmelund-Præstekær, institutleder på SDU, holde foredrag under overskriften "Kommunalvalget 2017. Et lokalt valg i en national ramme".

Specielt via TV2's valgdækninger er Christian Elmelund-Præstekær efterhånden kendt i den brede offentlighed - som en meget vidende og kompetent formidler af valgudsendelserne; såvel før valget som på selve aftenen og senere som fortolker på de spændende konstitueringer.

Christian Elmelund-Præstekær kan tale, så der både er vitaminer at hente for professionelle politikere, deres baglande og ikke mindst også for den brede offentlighed.

I forbindelse med foredraget vil der blive rig mulighed for at stille spørgsmål og debattere.

Christian Elmelund-Præstekær har i øvrigt særligt godt kendskab til Faaborg-Midtfyn Kommune - privat bor han lige uden for Faaborg.

Folkeuniversitetet i Ringe/Ryslinge står som arrangør af foredraget. /EXP