Selvom Nordfyns Kommune umiddelbart sikrede Børnehuset Dragen økonomisk i december 2017, bliver bestyrelsen nu nødt til at lukke institutionen. For hjælpen var skævt givet ud, idet Dragen skulle betale alt tilbage inden for et halvt år - og derfor ikke havde tid nok til at få flere børn ind og få en bæredygtig økonomi.