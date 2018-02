7: Gør det muligt-prisen

Uddeles for en særlig indsats for at få børn og unge til at dyrke idræt:

Jan Søe Dybdal, Fredericia Triathlon Team: Gjorde i 2017 en kæmpe forskel, da klubben var med til at afvikle Fredericia City Triatlon. Hans overblik var med til at afvikle et vellykket stævne.

Elna Schakmann Mathiasen, TSIF fodbold: Yder en kæmpe indsats for børn og unge i Taulov-området som organisator. Gjorde blandt andet et stort arbejde for kunstgræsbanen, som stod klar i 2017.

Fredericia Kvindefodbold ved Jess Petersen og Tina Aabo Frederiksen: Duoen har lige fra starten været omdrejningspunktet for et nyt samarbejde mellem fire af byens fodboldklubber om pigefodbold. Det skal sikre et godt træningsmiljø for både eliten og bredden.