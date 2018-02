Café

Kim Gjersen har flere forskellige ansvarsområder på sit CV, blandt andet som restaurationschef, barchef og køkkenchef og er derfor godt rustet til jobbet som forpagter.

Han fortæller, at det nu er blevet tid til at udleve drømmen om at blive selvstændig, og efter at have kigget på mange muligheder i det sydfynske faldt valget på Café Dalkilden.

- Jeg glæder mig meget til at komme i gang, og det er mit håb at skabe en masse aktivitet på stedet, så mange andre end golfspillerne opdager, hvor dejligt her er. Jeg kan også klare selskaber på op til 80 personer samt mad ud af huset, så der bliver flere strenge at spille på, fortæller han.