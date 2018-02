Debat: Granittulipanen har været forsømt i en del år

Det glæder mig, at Kerteminde Kommune endelig går på facebook. Det har taget sin tid.

Kommunen har allerede oprettet en Facebook mailadresse: Socialemedier@Kerteminde. DK.

Jeg har indsendt min første mail, hvor jeg spørger om, hvem der har ansvaret for vedligeholdelse af kommunens kunst i det offentlige rum? Granittulipanen ved rådhuset har været forsømt i en del år, så jeg håber, at et lille hip på facebook kan få kommunen til at rense den eller i værste fald fjerne den.

Kommunaldirektøren kan svare på facebook, og på få sekunder er sådan en lille sag klaret. Hvor svært kan det være ?