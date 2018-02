Integration. Mangfoldighedsråd godt

Selvom jeg er meget uenig med Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, må jeg erkende, jeg for en gangs skyld er enig med ministeren. I et brev til kommunerne opfordrer ministeren os til at organisere det lokale integrationsarbejde på en måde, så nydanskere involveres og tager medansvar for integrationen lokalt.

Den gode nyhed er, at ministerens opfordring falder godt sammen med vores plan om at etablere et mangfoldighedsråd i Assens Kommune. Gennem rådet ønsker vi at opbygge en samarbejdsplatform med flere forskellige funktioner.

For det første skal det rådgive byrådet og understøtter de vedtagne målsætninger på integrationsområdet. For det andet er rådet en aktiv samarbejdspartner med administrationen, så vi løbende forbedrer og målretter vores indsatser.

For det tredje kan rådet være brobygger mellem borgere i lokalsamfundene. Det kan for eksempel gøres ved at organisere og gennemføre lokale aktiviteter, der fremmer mangfoldighed.

For det fjerde fremmer rådet den interne vidensdeling blandt etniske minoriteter. Den bedste forandring sker indefra, når de positive erfaringer deles, og man støtter hinanden i integrationsprocessen.

Endelig ønsker vi med etablering af rådet at få flere i uddannelse og job, at fremme kulturforståelse, at sikre en god fordeling i vores byer og ikke mindst at fastholde nydanskere i kommunen efter endt integrationsperiode.

I Assens Kommune finder vi løsninger sammen med borgerne. (forkortet af red.)