Anders W. Berthelsen sidder i Fynbus-bestyrelsen for Odense Kommune og kalder regnefejlen og den unødvendige sparedebat om busruter for et misk-mask af oplysninger og en gryde, der aldrig skulle have været sat på bordet

En gryde, der aldrig skulle have været sat over. Et misk-mask af oplysninger. En fejl, der har skabt unødig frygt på gymnasier og i landområder.

Anders W. Berthelsen, medlem af Fynbusbestyrelsen for Odense Kommune, har ikke mange pæne ord til overs for den million-regnefejl, som i de seneste uger har sendt Fyn ud i en hed busdebat om mulig nedlæggelse af busruterne 110 og 920.

Regnefejl redder ruter Fynbus har tidligere i år bebudet en sparerunde på ca. ti millioner kroner.Sparerunden havde de regionale ruter 110 og 920 i sigtekornet.



En regnefejl begået af Fynbus har nu aflyst sparerunden.



Et bebudet to-cifret millionunderskud på de regionale ruter er vendt til et lille overskud.



Begrundelsen for sparerunden har været styrtdyk i passagerantal.



Ifølge Fynbus egne tal er 2,6 millioner passagerer forsvundet på to år.



Letbanebyggeriet i Odense, overgang til Rejsekortet har ifølge Fynbus været hovedårsagerne til dykket.

Fejlen er nu rettet og i stedet for at kigge ind i et tocifret millionunderskud, er der nu et lille overskud på godt en milion på de regionale ruter, som derfor hverken bliver beskåret kvart, helt eller halvt.

Anders W. Berthelsen fik orienteringen af Fynbus-direktør Carsten Hyldborg mandag aften og var ved at tabe underkæben.

- Jeg havde svært ved at tro, at det kunne være rigtigt. At der kunne være så store fejl på tallene, at billedet i dén grad er ændret. Vi må tage den internt i bestyrelsen, hvad der er gået galt, og jeg går ud fra, at direktøren har en forklaring. Men vi skal i hvert fald have strammet op på procedurer, så det ikke sker igen. For det her må ikke ske, siger Anders W. Berthelsen, der har fået hakker i sin tillid til ledelsen i Fynbus.