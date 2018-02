Nybyggeri

Fredericia: Boligkontoret Fredericia, STB Byg og Kanalbyen inviterer til første spadestik på boligbyggeriet Kongens Punkt den 6. februar kl. 15-17.

Spadestikket kommer, efter maskinerne er gået i gang, men bliver taget nu officielt med festtaler og festivitas

Det tages på det eksakte punkt, Frederik den 3. i 1650 besluttede at gøre til centrum for udvidelsen af hele Fredericia. Her opføres nu komplekset "Kongens Punkt", som kommer til at bestå af en blanding af ejerlejligheder, almene familieboliger i to plan og senioregnede almene lejligheder.

Bygherrerne STB Byg og Boligkontoret Fredericia står sammen med Kanalbyen i Fredericia bag det første spadestik.