Ti dages betinget fængsel.

Sådan lyder dommen i Retten i Lyngby til en 22-årig mand, der delte en meget omtalt sexvideo af to 15-årige til syv venner i 2015. Sagen er den tredje prøvesag i et større kompleks om deling af sexvideoer.

Retten lagde i sin dom vægt på, at det var overvejende sandsynligt, at den tiltalte var klar over, at de unge i videoen var under 18 år.

FAKTA: Det siger loven om deling af billeder og videoer Tirsdag falder der flere domme i et stort sagskompleks, hvor mere end 1000 unge er sigtet for at have delt seksuelt krænkende videoer og et billede via Facebooks chatplatform, Messenger.



Politiet har døbt sagen Umbrella-sagen, og den fordeler sig i hele landet.



Læs her, hvornår det er lovligt og ulovligt at dele seksuelt indhold:



* Over 18 år:



Helt overordnet er det ulovligt at dele nøgenbilleder og nøgenvideoer af andre mennesker, hvis der ikke er samtykke.



Men er personen over 18 år og har givet sit samtykke - eksempelvis til at et nøgenbillede bliver delt - er det ikke ulovligt.



* Under 18 år:



Hvis en person er under 18 år, er det altid ulovligt at dele seksuelt indhold. Selv når personen har givet sit samtykke, er det stadig ulovligt at dele indholdet, hvis personen er under 18 år.



* Mellem kærester:



Det er ikke ulovligt for unge, der er mellem 15 og 18 år og eksempelvis kærester, at dele seksuelle billeder af hinanden med hinanden. Men det er ulovligt, hvis den ene deler det med andre.



* Straffeloven:



Det er strafbart at dele seksuelt indhold uden samtykke, og der er flere paragraffer i straffeloven, hvor digitale krænkelser og eksempelvis deling af nøgenbilleder falder under.



I denne sag kan straffelovens paragraf 235 komme på tale. Den handler om distribution af børneporno. Der kan være tale om børneporno, da de unge på videoen var under 18 år, da de blev filmet.



Straffen er bøde eller fængsel i op til to år. Under særlig skærpende omstændigheder op til seks år.



Foruden en plet på straffeattesten vil en dom for distribuering af børnepornografi fremgå af den såkaldte børneattest i 10 år, uanset om den dømte var under 18 år på gerningstidspunktet.



En børneattest er en straffeattest, som indeholder oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år, udbredelse eller besiddelse af børneporno.



Det vil spænde ben for ansættelser og frivilligt arbejde med børn under 15 år.



Kilder: Politiet, Sex og Samfund og straffeloven.

Anklager Bente Schnack argumenterede i sin procedure ellers for, at en fængselsstraf på 50 dage ville være passende. Hun fortalte desuden, at straffen kunne gøres betinget.

Ifølge hende er der fra lovgivningens side i løbet af de senere år lagt op til hårdere straffe i sager om digitale krænkelser.

- Det er et udtryk for det øgede fokus på området, siger anklageren.

Mandens forsvarer, Louise Bott Traberg Smidt, krævede frifindelse i sagen. Hvis manden alligevel blev dømt, talte hun for, at den kunne afgøres med en advarsel eller en bøde.

Retten mente dog ikke, at forsvarerens ønske om straf ville være tilstrækkelig.

Den 22-årige er tiltalt for distribution af børneporno ved at have sendt videoen til syv personer. Han er også anklaget for at have krænket blufærdigheden for fem af de personer, der modtog videoen.

I retten forklarede han, at han delte videoen til sine nære venner, kort tid efter at han selv havde modtaget den.

Videoen, der varer 56 sekunder, blev delt tre gange samme dag - den 30. september 2015.

De to 15-årige, der optræder i sexvideoen, har ved hver prøvesag krævet en erstatning på 175.000 kroner for delingerne. Ligesom ved en anden prøvesag i Lyngby afviste retten dog at tage stilling til spørgsmålet, fordi det er en prøvesag.

Sagen er en prøvesag, som er del af et større kompleks, hvor flere end 1000 sigtes for børneporno ved at have delt sexvideoer, hvor to 15-årige optræder. Sigtelserne udspringer af en sag fra Nordsjællands Politi.

Her blev der i 2015 optaget en sexvideo, hvor en 15-årig pige har seksuelt samkvem med flere jævnaldrende drenge. To drenge fik efterfølgende bøder på 2000 kroner.

Nordsjællands Politi lukkede dengang sagen, da man konstaterede, at videoen blev fjernet fra to lukkede grupper på Facebook.

Men videoen florerede altså fortsat på nettet, og i efteråret 2017 reagerede Facebook på de mange delinger af sexvideoen, hvilket førte til de mange sigtelser.

Mandag faldt der dom i to andre prøvesager.

En 20-årig mand fik i Retten i Randers 30 dages betinget fængsel for deling af en video til 12 personer, mens en 19-årig i Retten i Lyngby fik en betinget dom på 40 dage for deling af to videosekvenser til 34 forskellige personer.

I de to sager havde anklageren krævet domme på 60 dages fængsel.