Debat: Er det Indre Missions ønske at lave værtshus ud af missionshus?

Missionshus

Lokaldebat: En fin artikel om "gammelt missionshus forvandles til værtshus" med stort fotos af missionshuset i Holse, men efter en samtale med en lokal borger i Holse, får jeg en anden historie, som er:

De lokale borgere i og omkring Holse har i flere år ønsket at købe missionshuset af Indre Mission, fordi borgerne i Holse mangler et forsamlingshus, et møde hus, og missionshuset var ideelt hertil, men landsorganisationen Indre Mission har ikke lyttet til ønskerne fra de lokale borgere, og nu sælger organisationen missionshuset til værtshus i Middelfart.

Er det i Indre Missions dybeste interesse at lave et værtshus ud af missionshuset? - frem for at hjælpe de borgere, hvor missionshuset har tjent et godt formål siden 1884.

Den lokale borger, som jeg snakkede med dags dato 5. februar fortalte, at firmaet, der nedbryder, er et dansk firma, men arbejdskraften er rumænsk, og der er arbejdet på nedrivningen hele weekenden også i aftentimerne. De er flittige, rumænerne, men husker de også at opgive antal timer til myndighederne?

Kære Hans P. Mathiassen

Er det i Indre Missions dybeste interesse at lave et værtshus ud af missionshuset? Nej, det er det ikke, vi har blot sagt ja til, at missionshuset må bruges til genbrug. Hvem, der har købt det, er en sag i Middelfart kommune. Som artiklen også beskriver, er Indre Mission ikke økonomisk indblandet. Det er altså faktuelt forkert, at Indre Mission sælger materialerne.

Huset er vurderet nedrivningsmodent, og vi har i den forbindelse søgt en nedrivningspulje i Middelfart Kommune. Vi glæder os over at komme med i nedrivningspuljen, ligesom vi glæder os over, at materialerne kan bruges til genbrug.

Om huset var egnet til forsamlingshus anno 2018, kan der være delte meninger omkring. Jeg har siddet med ejendomssalg i Indre Mission de sidste syv år, og i den periode har der ikke været henvendelser fra Holse omkring overtagelse af huset. Hvem, Middelfart Kommune har hyret til opgaven, har vi ikke indflydelse på, men jeg forventer, at det foregår på lovlig vis.

Leo Lynderup Christensen, økonomichef, Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.