"Jeg er far til en dreng på otte år. Han er siden skolestart for tre år siden blevet mobbet af en dreng i sin klasse. Vores søn kan ikke mere nu, og vi har valgt at tage ham ud af skolen".

Sådan lød en af de i alt 1523 henvendelser til Forældrerådgivningen sidste år, og de handlede især handlede om mobning og mistrivsel. Forældrerådgivningen har fået næsten dobbelt så mange henvendelser som for bare fem år siden, hvor 791 ringede for at få hjælp.

Forældrerådgivningen Forældrerådgivningen er en uvildig rådgivning, hvor forældre og andre, der oplever vanskeligheder i forhold til et barns skolegang, kan få anonym rådgivning via telefon eller mail.



Rådgivningen er forankret i Skole og Forældre og er et tilbud til alle skolebørns forældre uanset skoleform. Telefonen har åbent alle hverdage fra 10-14.



Tilbuddet har eksisteret siden 2006 og er finansieret af Undervisningsministeriet gennem finanslovsbevillinger i form af driftslignende tilskud.



I 2017 har der i alt været 1523 henvendelser til Forældrerådgivningen, hvilket er en stigning på 4,7 procent i forhold til 2016. Det er samtidig en fordobling i forhold til 2013.



31 procent af henvendelserne drejede sig om kommunikation og samarbejde, mens 24 procent handlede om sociale problemer i skolen.



12 procent af dem handlede om skilsmisserelaterede problemer.



Rådgiverne ved Forældrerådgivningen er frivillige, der ulønnet arbejder for at fremme skolebørns trivsel og læring. Alle rådgivere har gennem en årrække beskæftiget sig med børn, familier og samarbejdet mellem skole og hjem ofte som skoleleder eller ansat ved en kommunes Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).



Ved udgangen af året var der 22 aktive rådgivere.

Det er samtidig 11. år i træk, at antallet af henvendelser stiger.

Den fortsatte stigning i antallet af henvendelser til Forældrerådgivningen viser, at der er et stort behov for, at forældre kan få uvildig rådgivning, når der er vanskeligheder i forhold til et barns skolegang, mener Skole og Forældres formand Mette With Hagensen.

- Hver enkelt rådgivning er et lille bidrag til et bedre liv for en skoleelev. Derfor er jeg glad for, at forældrene bruger Forældrerådgivningen. Det er imidlertid bekymrende, at flere og flere forældre tilsyneladende oplever, at rådgivning er nødvendig, siger Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.

24 procent af henvendelserne til Forældrerådgivningen handler om sociale problemer som mobning eller mistrivsel. Ofte har forældrene gennem længere tid forsøgt at løse problemerne i samarbejde med barnets lærere, uden at det har hjulpet.