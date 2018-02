Nyborg: Hvem skifter pæren, når lyset i gadelampen går ud? Det gør det fynske energiselskab Energi Fyn - ligesom de har gjort længe.

Det lyder ikke ligefrem som en nyhed, men det er det, for Nyborg Kommune har netop afholdt licitation over opgaven med at vedligeholde gadebelysningen i hele kommunen. Tre firmaer: Bravida Danmark A/S, Energi Fyn Erhverv A/S og Eniig City Solutions A/S bød på opgaven, men det var Energi Fyns bud, der havde de bedste forhold mellem pris og kvalitet, vurderede man på rådhuset i Nyborg. Og Energi Fyn ved, hvor gadelygterne står, for de havde også i den foregående periode opgaven.

I gamle dage var det i selve Nyborg en lokal opgave at holde styr på gadebelysningen, men i 2010 solgte kommunen Nyborg Elnet til Energi Fyn, og samtidig var man nødt til at tage selve vedligeholdelsen af gadebelysningen tilbage til Nyborg Kommune. Siden da har arbejdet med at holde styr på gadebelysningen været en kommunal opgave, der blev udliciteret via licitation.

Opgaven løber i fire år med mulighed for forlængelse et par år.