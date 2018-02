Detailhandel

Ole Mortensen flytter Miami længere ned ad Gothersgade. Butikken indrettes som selvstændigt brand i Tøjeksperten, som han samtidig overtager.

Fredericia: Der er markante ændringer på vej i modebranchen i Fredericia. Den 1. marts flytter Ole Mortensen og Miami herretøj fra Gothersgade 2 til Gothersgade 25. Han overtager samtidig Tøjeksperten herretøj, som i dag ligger på denne adresse, og deler så at sige butikken op i to. Miami skal ligge i den ene side, Tøjeksperten i den anden, men selvom man både ude og inde vil kunne skelne tydeligt mellem de to brands, bliver det over 400 kvadratmeter store lejemål ét stort lokale - med hvert sit udtryk. “ Miami vil fortsat være en selvstændig enhed, med det varesortiment kunderne kender i dag. Vi sat et stærkt team af lokale, meget dygtige og servicemindede medarbejdere Ole Mortensen, indehaver, i pressemeddelelse - Miami har et yngre fokus, mens Tøjeksperten jo er kæden til den modne mand, siger Ole Mortensen.

Bedre placering

Hans tre ansatte flytter med, og der ansættes samtidig en mand ekstra. De nuværende sælgere og butikschefen i Tøjeksperten er ansat af kæden og placeres et andet sted, oplyser Ole Mortensen, som imidlertid går ind i Tøjeksperten som franchisetager. Det var tirsdag formiddag ikke muligt at få en kommentar fra PWT Group i Aalborg, der driver blandt andet Tøjekspertens butikker eller indgår franchiseaftaler, som det altså nu sker i Fredericia. - Muligheden opstod, og vi får en større og stærkere butik, vurderer Ole Mortensen over for Fredericia Dagblad. Lejen bliver højere, og lønudgifterne øges godt nok, men alt andet lige forudser den erfarne tøjmand, at placeringen på Rådhuspladsen er et stort plus.

Godt for byen