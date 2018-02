Kloden rundt

Serbien: I den serbiske hovedstad Beograd var 30 personer mødt op for at løbe om kap under anderledes omstændigheder. Temperaturen var lige over frysepunktet, og deltagerne mødte op kun iført undertøj. Begivenheden kaldes Beograd Undertøjsløb og blev afholdt for andet år. Løbet er på en mil - cirka 1,6 kilometer. I år kunne Ivan Dlacic krydse målstregen som den første løber med rystende kæbe og klappende tænder. Der blev ikke holdt styr på løbernes tid, for begivenheden handler om deltagelsen og om at gøre noget naivt og barnligt. (dpa/ritzau)/