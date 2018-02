I stedet for at afvikle kommunale arbejdspladser i Gislev, er politikernes plan nu at udvide. 110 kommunale medarbejdere flytter fra Ryslinge til Gislev. Samtidig stilles planerne om at nedlægge byrådssalen i Ringe i bero foreløbig.

Faaborg-Midtfyn: Der var enighed om at lytte til borgernes bekymringer, da Økonomiudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune mandag skulle tage stilling til det første forslag til bedre anvendelse af kommunens kvadratmeter. Det betyder, at den tidligere skole på Faaborgvej 19 i Gislev ikke bliver sat til salg.

- Borgerne havde mange gode betragtninger på, hvad en flytning af kommunale arbejdspladser fra Gislev betyder for lokalområdet. Dem har vi lyttet til og valgt at holde fast i Faaborgvej 19 som kommunal arbejdsplads, fortæller borgmester Hans Stavnsager (S).

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at Gråbjergvej 3A i Ryslinge sættes til salg, og at de 110 medarbejdere fra Sundhed og Omsorg, der så vil skulle have nyt arbejdssted, flyttes til Gislev - de fleste til Faaborgvej og et mindre antal til Nørrevænget.

- Som det også blev påpeget af borgerne i Gislev, er Faaborgvej 19 en særdeles fin ejendom, der vil kunne danne gode rammer for de medarbejdere, der i dag sidder på Gråbjergvej 3A, siger Hans Stavnsager.

Det var ellers fra direktionen foreslået, at medarbejderne fra Ryslinge skulle flytte til rådhuset i Ringe. Det afviser Økonomiudvalget, der i det hele taget udskyder beslutninger vedrørende rådhuset i Ringe, indtil kommunalbestyrelsen har haft en samlet drøftelse af, hvad et rådhus skal rumme. Det betyder, at forslaget om nedlæggelse af byrådssalen i Ringe er skudt til hjørne ligesom Borgerservice bliver på rådhuset indtil videre.