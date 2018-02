Mandag aften truede to gerningsmænd sig til et beløb i Spar på Stationsvej i Nr. Broby. En kunde har set dem flygte det fra stedet i en bil, der ventede.

Butikschefen oplyser også, at de to unge butiksmedarbejdere var meget rystede efter oplevelsen og snakkede med en psykolog indtil klokken 23.30.

To gerningsmænd gik ind i Spar på Stationsvej og truede sig med en pistollignende genstand til et lille, men dog betydeligt beløb oplyser butikschef Mette Juhl Overgaard.

Nr. Broby: Der var to unge, mandlige butiksmedarbejdere på 17 og 19 år, der mandag aften klokken 19.14 blev udsat for røveri i Spar-købmanden i Nr. Broby .

Ifølge Mette Juhl Overgaard skete røveriet ved, at gerningsmændene kom ind i forretningen og delte sig op.

- Den ene står ved de to indgangsdøre for at holde dem åbne. Imens er den anden i færd med at true sig til pengene ved kasse et. Manden ved døren virker nervøs, fortæller Mette Juhl Overgaard på baggrund af forklaringerne fra de to unge butiksmedarbejdere.

Den anden gerningsmand ved kasse et begynder at skynde på den ene af de to unge ansatte, der i færd med at få pengene over i tasken. Kort efter kommer en kunde ind i forretningen, og kunden stiller sig ved kasse to og observerer gerningsmændene.

- På det tidspunkt, er der er gået et minut siden røverne gik i gang, og nu er de hastigt på vej ud af døren. Kunden følger efter, og han ser, at røverne stiger ind i en sølvgrå bil, formodentlig Peugeot eller VW Golf, der holder og venter på de to mænd, fortæller butikschefen.