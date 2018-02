For år tilbage fremstod Albanien næppe som et attraktivt rejsemål for ret mange andre end dem, der har modet og lysten til at gå mod strømmen. Men ligesom andre lande i Øst- og Sydøsteuropa har Albanien fået hævet befolkningens levestandard og forbedret infrastrukturen, hvilket har lokket flere turister til.

På det danske chartermarked var Apollo først til at introducere det tidligere ekstremt lukkede land, og fra den kommende sommer øges udbuddet af rejser dertil. Bureauet sender kunderne med direkte fly til hovedstaden Tirana og videre med bus til landets næststørste by, Durrës, hvor en 10 kilometer lang sandstrand venter. Ud over dejligt vejr og flot natur lokker Albanien også med lave priser. En frokost fås til cirka 40 kroner og en øl til under 10, oplyser Apollo. (thor)