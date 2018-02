Samråd: Efter at have overværet Folketingets samråd med statsministeren om hans rolle blandt kvotekonger kommer man let til at tænke på historien om 'tilpasning': En professor lavede sammen med sine studerende nogle forsøg med tilpasning. Han anbragte en frø i et kar med koldt vand, og frøen svømmede livligt rundt. Så satte han frøen op i et kar med varmt vand, og frøen hoppede ud. Så satte han frøen tilbage i det kolde vand og varmede det langsomt op. Alle så med undren på, hvordan frøen blev i vandet, og langsomt blev kogt....

Måske kvotekongerne skulle tænke over dette næste gang de overvejer at søge medvind hos en ledende politiker.