trafikplan

"Potentialet for en regionaltogsstation placeret ved Snaremosevej i Erritsø er så lovende, at der bør udarbejdes et egentligt beslutningsgrundlag til videre politisk behandling hos staten".

Erritsø-stationen er en del af vores plan, så det gør vi selvfølgelig opmærksom på i et høringssvar. Steen Wrist Ørts (S) formand for by- og planudvalget

- Jeg tolker forslaget, som om det ikke er en del af deres plan, men det er del af vores plan og kommuneplanen, så det gør vi selvfølgelig opmærksom på i et høringssvar, siger formand for by- og planudvalget Steen Wrist Ørts (S).

ud over at gøre opmærksom på den glemte Erritsø-station påpeger man i høringssvaret, at der er udsigt til færre togafgange fra Fredericia, hvis styrelsen står fast på forslaget om fremtidenes togbetjening.

Der vil være færre togafgange til Kolding og sydpå, og flere direkte tog fra hovedstaden til Århus vil i fremtiden undlade at stoppe i Fredericia og resten af Trekantområdet. Endelig ser det efter planen ud til, at togpassagerer fra Fredericia til København altid vil skulle have et stop i Middelfart.

- Det vil betyde længere rejsetid, lyder bemærkningen til det fra Fredericia.

Endelig appellerer man til, at der bliver etableret direkte togforbindelse til Billund Lufthavn fra Trekantområdets største byer, herunder Fredericia, allerede fra en kommende bane til Billund Lufthavn åbner.

Høringsvaret er på dagsordenen i by- og planudvalget onsdag, hvor politikerne skal behandle det, før det sendes afsted til styrelsen. Der er svarfrist den 26. februar.