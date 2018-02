Salget gik tilbage for tøjkoncernen IC Group i første halvår af det forskudte regnskabsår 2017/18, men driftsresultatet blev alligevel bedre end i samme periode året før.

Det viser halvårsregnskabet, som er offentliggjort tirsdag.

IC Group ejer blandt andet mærkerne By Malene Birger, Peak Performance og Tiger of Sweden, og det er særligt sidstnævnte, der er udfordret i regnskabet.

Her faldt omsætningen med godt 10 procent som følge af en større oprydning.

Tiger of Sweden har tidligere produceret alt for meget tøj, som siden er blevet solgt med store rabatter.

Den praksis er der blevet gjort op med sidste år, og det afspejler sig altså i tallene.

Til gengæld er der fortsat vækst hos Peak Performance, der samtidig hævede resultatet af primær drift fra 111 til 133 millioner kroner.

Peak Performance, der producerer ski- og fritidstøj, er koncernens bedst præsterende brand, og IC Group overvejer at sælge det helt eller delvist til andre ejere, der kan lægge endnu et lag på.

I regnskabet fremgår det dog, at man endnu ikke er færdig med at vurdere situationen.

Endelig forudser koncernledelsen også betydelig tilbagegang i Saint Tropez-brandet.

Det er en naturlig følge af, at man sidste år valgte at lukke 5 butikker for til gengæld at styrke 11 andre.