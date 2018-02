Muligheden for en vinterpause er en del af forhandlingerne om en ny tv-aftale for Premier League.

Organisationen bag Englands bedste fodboldrække, Premier League, overvejer at indføre en vinterpause i ligaen som en del af en ny tv-aftale. Det skriver BBC.

Premier League har tradition for at tætpakket kampprogram i vintermånederne, hvor klubberne også spiller FA Cup og enkelte stadig er med i Liga Cuppen.

De mange kampe på kort tid møder ofte kritik fra særligt udenlandske trænere, der mener, at det dræner spillerne for energi, hvilket i deres øjne er en del af forklaringen på, at de engelske klubber har det svært i Champions Leagues slutfase.

En vinterpause kan tidligst indføres, når ligaens næste tv-aftale bliver implementeret fra 2019/20-sæsonen. Selve tv-aftalen forventes at komme på plads i næste uge.

- Premier League har været i diskussioner med Det Engelske Fodboldforbund og EFL (Englands pendant til Divisionsforeningen, red.) i flere måneder om den stadigt mere overbelastede engelske fodboldkalender.

- Vi prøver at finde ud af, hvordan man kan belaste spillerne mindre, men samtidig sørge for at de får en vinterpause, lyder det fra Premier League-organisationen.

De konkurrerende ligaer i Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien holder alle en kort kamppause i enten juleperioden eller i en del af januar.