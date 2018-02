Sagen om sexvideo-deling, hvor over tusind unge er under retlig anklage, er overrumplende i sit omfang. Det mener generalsekretæren i Sex og Samfund, Bjarne B. Christensen, der ser en stor samfundsmæssig opgave tårne sig op.

- Det er i den grad et wake upcall til os alle i samfundet. Hvordan søren kunne det gå så galt? Her gik vi og troede, at børn og unge selv så nogen lunde kunne finde ud af at færdes på nettet. Og så får vi en så omfattende sag, hvor det rammer rigtigt hårdt både for dem, det er gået ud over og for dem, der nu er sigtet og tilsyneladende ikke har kendt eller forstået konsekvensen af det, de har gjort, siger han.

“ Selv om denne sag er stor nok i sit selv, er den måske kun toppen af isbjerget; der kan gemme sig meget rundt omkring, og det kan ikke fjernes. Bjarne B. Christensen, generalsekretær, Sex og Samfund

Ifølge generalsekretæren giver sagen anledning til en meget fokuseret indsats over for unges adfærd, både seksuelt og på de digitale medier.

- Nu må vi kigge os selv i øjnene og sige, at vi kan gøre det bedre som samfund. For selv om denne sag er stor nok i sit selv, er den måske kun toppen af isbjerget; der kan gemme sig meget rundt omkring, og det kan ikke fjernes. Vi har at gøre med en kultur, hvor unge sender alting rundt til hinanden. Der skal vi have en helt anden forebyggende opmærksomhed rettet hen end, vi hidtil har haft, siger Bjarne B. Christensen.