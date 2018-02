Sexvideo

De første to af over 1000 sager om deling af børnepornografiske videoer er med til at fastlægge strafniveauet. I den første sag i Randers tæller både anklager og forsvarer på fingre med hensyn til anke.

Retssag: Det store kompleks med 1004 sager om deling af børnepornografiske videoer på sociale medier blev indledt med to domfældelser mandag. Her faldt den første dom i byretten i Randers, hvor en 20-årig mand fra Syddjurs blev idømt 30 dages betinget fængsel. Senere på dagen blev en 19-årig dømt i Lyngby, han fik 40 dages betinget fængsel.

De to sager er en del af ti udvalgte sager, som køres i disse uger som prøvesager. Udfaldet af dem får indflydelse på de øvrige sager, der må blive rejst mod de resterende af 1004 unge mennesker, som har delt en video, hvor to 15-årige dyrker, hvad anklagemyndigheden betegner som "grænseoverskridende" sex.

Det siger loven om deling af billeder og videoer Læs her, hvornår det er lovligt og ulovligt at dele seksuelt indhold:Over 18 år:



Helt overordnet er det ulovligt at dele nøgenbilleder og videoer af andre mennesker, hvis der ikke er samtykke.



Men er personen over 18 år og har givet sit samtykke - eksempelvis til at et nøgenbillede bliver delt - er det ikke ulovligt.



Under 18 år:



Hvis en person er under 18 år, er det altid ulovligt at dele seksuelt indhold. Selv hvis personen på indholdet har givet sit samtykke, er det stadig ikke lovligt, hvis personen er under 18 år.



Mellem kærester:



Det er ikke ulovligt for unge, der er mellem 15 og 18 år og eksempelvis kærester, at dele seksuelle billeder af hinanden med hinanden. Men det er ulovligt, hvis den ene deler det med andre.



Straffeloven:



Det er strafbart at dele seksuelt indhold uden samtykke, og der er flere paragraffer i straffeloven, hvor digitale krænkelser og eksempelvis deling af nøgenbilleder falder under.



I denne sag kan straffelovens paragraf 235 komme på tale. Den handler om distribution af børneporno.



Hvis man sender et nøgenbillede af en person under 18 år, og billedet er pornografisk, kan man straffes efter denne paragraf.



Straffen er bøde eller fængsel i op til to år. Under særligt skærpende omstændigheder op til seks år.



Kilder: Politiet, Sex og Samfund og Straffeloven.

Det fortæller anklageren i sagen i Randers, Rosa Pape, som af samme grund ikke på stedet ville tage stilling til om, hun ville anke dommen på de 30 dages betinget fængsel for en videodeling, der nåede ud til 12 personer. I sagen i Lyngby var der tale om to videoer, der var nået ud til 34 personer. I det samlede sagskompleks med de 1004 sigtede er er der tale om over 5000 delinger.

I sagen i Randers havde anklageren lagt op til 60 dages fængsel.

- Vi har udvalgt de ti sager ud fra, at de udgør en bred vifte, hvor lovovertrædelserne har forskelligt omfang, og hvor nogle af de tiltalte er over 18, andre er under. Når vi ser, hvordan dommene i de forskellige prøvesager falder ud, har vi et billede af, hvordan retspraksis tegner sig på et område, hvor vi ikke har så forfærdeligt mange sager hidtil at læne os opad. Derefter vurderer vi, om der er anledning til at anke nogle af dem til landsretten, siger Rosa Pape til avisen Danmark.