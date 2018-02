Sexvideo

Den unge mand erkendte i retten at have delt videoen med 12 venner, men nægtede sig skyldig i anklagen om bevidst at have besiddet og og distribueret børneporno.

Den dømte var også tiltalt for at have overtrådt straffelovens bestemmelse om blufærdighedskrænkelse overfor de personer, som har modtaget videoen fra ham. Men her valgte retten at frikende ham med henvisning til, at man fandt det sandsynliggjort, at modtagerne selv havde bedt om at få videoen tilsendt.

Ud over frihedsstraffen blev han dømt til dels at betale sagens omkostninger, dels en godtgørelse på 10.000 kroner for tort til den pige, som optræder på videoen. Via sin forsvarer, Dorthe Østerby, udbad han betænkningstid med hensyn til, om dommen skal ankes.

Da faldt nemlig ved Retten i Randers den første dom i det omfattende sagskompleks. En 20-årig mand fra Syddjurs fik 30 dages fængsel, som dog blev gjort betinget med en prøvetid på et år. Med andre ord slipper han for at komme i fængsel, hvis han i løbet af det næste år holder sig inden for lovens grænser.

- Jeg tænkte overhovedet ikke på, at der kunne være tale om mindreårige. For mig var det bare en amatør-pornovideo af en forholdsvis ringe kvalitet. Der var tale om ret uklare optagelser, hvorfor jeg ikke kunne se ansigterne rigtigt. Og jeg forbandt slet ikke det, de lavede på videoen, med noget, unge i den alder kunne finde på, sagde han og tilføjede, at det faktisk først var, da han blev kontaktet af politiet, at det gik op for ham, hvor unge aktørerne på videoen var.

Den 20-årige var tiltalt for i fem tilfælde at have delt sexvideoen på messenger, dels til enkeltpersoner, dels i en chatgruppe med otte personer. I alt 12 personer har i perioden december 2015 til maj 2016 modtaget videoen fra den dømte, hvilket han i øvrigt ikke på noget tidspunkt benægtede over for retten.

Netop tydeligheden af de på videoen optrædende personers alder udgjorde hovedtvisten i anklagerens og forsvarerens procedurer.

Førstnævnte mente, at det af videoen tydeligt fremgik, at her var tale om store børn. Såvel aktørernes kropsbygning som stemmerne og de unge menneskers måde at kommunikere på indikerede tydeligt, at her ikke var tale om voksne mennesker.

Forsvarer Dorthe Østerby fandt det derimod alt andet end tydeligt, at aktørerne på videoen var mindreårige, og hun mente derfor ikke, at man kunne fortænke hendes klient i at tro, at det var en "almindelig amatør-pornofilm".

Ved retsmødets start havde dommer Rasmus Damm afsagt kendelse om dels navneforbud i sagen, dels dørlukning under fremvisning af videoen. Derfor havde hverken tilhørere eller de mange repræsentanter fra pressen mulighed for at danne egne holdninger til, hvem af de to, der havde mest ret.

Anklager Rosa Pape mente - at 60 dages fængsel, dog gerne betinget - ville være den rigtige straf, mens forsvarer Dorthe Østerby plæderede for frifindelse.