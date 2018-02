For udnævnelse til kommandør af dannebrogordenen takkede: Landsdommer i Vestre Landsret, Maria Elisabeth Mejnertz, 8680 Ry. Følgende takkede for udnævnelse til ridder af 1. grad af dannebrogordenen: Oberst, midlertidig brigadegeneral, forsvarsattaché, Carsten Rasmussen, Beijing, Kina, oberstløjtnant i Hæren, Per Henrik Mikkelsen, 3450 Allerød. Følgende takkede for udnævnelse til ridder af dannebrogordenen: Byrådsmedlem i Randers Kommune, Anders Buhl-Christensen, 8930 Randers NØ, borgmester i Lemvig Kommune, Erik Flyvholm, 7673 Harboøre, præsident for Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, Mogens Høgh Jensen, 2950 Vedbæk, bestyrelsesformand på Det Kongelige Teater, Lisbeth Knudsen, 2100 København Ø, professor ved Aarhus Universitet, læge, ph.d., Torben Ingvart Sigsgaard, 7100 Vejle, kontorchef i Uddannelses- og Forskningsministeriet, Willy Kofoed, 3520 Farum, instruktør på Det Kongelige Teater, Thomas Bendixen, 1960 Frederiksberg C, skuespilchef, Morten Kirkskov, 1661 København V, tidligere Odense, kapelmusiker, 2. solocellist i Det Kongelige Teater, Kim Bak Dinitzen, 1658 København V, provst for Amagerland Provsti, Københavns Stift, Poul Bo Burkal Sørensen, 2770 Kastrup, skuespiller på Det Kongelige Teater, Peter Christoffersen, 2200 København N, tidligere Odense. Følgende takkede for den kongelige belønningsmedalje med krone: Fhv. uddeler i Jennum og Omegns Brugsforening, Jørgen Hessellund Petersen, 7100 Vejle, fhv. formand i Frandsen Entreprenør A/S, Karl Juel Dam, 7130 Juelsminde. For den kongelige belønningsmedalje takkede: Erhvervsrådgiver i Spar Nord Bank, Bente Kristensen, 9574 Bælum, fhv. bankrådgiver i Nordea Århus, Bodil Levring, 8850 Bjerringbro, fhv. special advisor i Maersk Drilling, Gregers Bunde Kudsk, 2100 København Ø, center specialist i Sas Ground Handling Denmark A/S, Jan Offenberg, 2600 Glostrup, traffic control manager i Sas Ground Handling Denmark A/S, Henrik Læssøe, 2770 Kastrup, fhv. credit analyst i Nordea Danmark, Alf Snabe Jeppesen, 7400 Herning, revisorassistent i Lou Revision, Bente Hansen, 4800 Nykøbing F, fhv. teknisk tegner i Viborg Ingeniørerne A/S, Lissy Majlund Sørensen, 8800 Viborg, fhv. farmakonom på Vejle Løve Apotek, Birgit Ettrup Thomsen, 7100 Vejle, fhv. assistent i Force Technology, Lisbeth Valentiner, 2960 Rungsted Kyst, maskinfører i Klostrup Entreprenørforretning, Kai Poulsen, 9620 Aalestrup, herreskrædder på Det Kongelige Teater, Inger Merete Bojsen, 2820 Gentofte, fhv. tjener i Kobæk Strand Konferencecenter, Anette Margrethe Carlson, 4230 Skælskør, ekspedient i Scandlines Catering ApS, Mai-Britt Klamer Bjerndrup, 4800 Nykøbing F, field service engineer i Sanovo Technology A/S, Anker Birker, 5792 Årslev, fhv. tekstilarbejder i Egetæpper a/s, Poul Erik Kristensen, 7330 Brande. Følgende takkede for fortjenstmedaljen i sølv: Børnehaveklasseleder på Egeskovskolen, Karen Kathrine Munk Schultz, 8400 Ebeltoft, virksomhedskonsulent i Lolland Kommune, Ole Tonny Bruun, 4913 Horslunde, bioanalytiker på Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus, Birgitte Fabricius Juhl, 5260 Odense S, tilsynsførende i FødevareKøbenhavn, Britta Vibeke Kjærgaard Larsen, 2990 Nivå, fagkonsulent i Skat, Kundeservice, Eva Skov Frederiksen, 7480 Vildbjerg, uddannelsesrådgiver i Svendborg Kommune, Elsebeth Cecilie Rasmussen, 5884 Gudme, fagkonsulent i Skat, Kundeservice Aalborg, Karen Jensen, 9200 Aalborg SV, fagkonsulent i Skat, Indsats, Pia Mary Mørup, 5792 Årslev, kontorfuldmægtig ved Retten i Hjørring, Lena Engstrøm, 9700 Brønderslev, laboratorietekniker på Danmarks Tekniske Universitet, Lise Lotte Berring, 1719 København V, overlærer på Lundtofte Skole, Steen Høgenhav, 2800 Kgs. Lyngby, overlærer på Trongårdsskolen, Inga Maria Sønderkjær, 2800 Kgs. Lyngby, overlærer på Trongårdsskolen, Lisbeth Lau, 3480 Fredensborg, overassistent på Thisted Bibliotek, Else Dahlgaard, 7700 Thisted, overlærer på Kongehøjskolen, Jutta Margrete Jensen, 6200 Aabenraa, skovløber i Nærum Porthus, Peter Andersen, 2850 Nærum, administrativ medarbejder i Thisted Kommune, Annie Nielsen, 7700 Thisted, radiograf på Aarhus Universitetshospital, Anni Vang Jensen, 8410 Rønde, administrativ medarbejder i Varde Kommune, Conny Merete Vad, 6853 Vejers Strand, biblioteksassistent på Frederikssund Bibliotekerne, Lone Wredstrøm, 1264 København K, social- og sundhedshjælper i Aarhus Kommune, Område Marselisborg, Irene Vibeke Gottschalck Hagen, 8230 Åbyhøj, social- og sundhedshjælper i Samsø Kommune, Anne Birgitte Bukdahl, 8305 Samsø, dagplejer i Odense Kommune, Birte Gårde, 5260 Odense S, pædagogmedhjælper i Sct. Georgs Gårdens Børnehave, Dorit Filholm, 4100 Ringsted. Følgende takkede for udnævnelse: Ambassadør i Beograd og Podgorica, Anders Christian Hougård, Beograd, generalkonsul, Kim Andersen, Flensborg, oberst i Hæren, Susanne Kiholm Lund, 2640 Hedehusene, kommandørkaptajn, Jannik Taanum Andersen, 2100 København Ø, trafikinspektør ved DSB, Thomas Juhl, 2665 Vallensbæk Strand. Følgende var i afskedsaudiens: Ambassadør, Mads Sandau-Jensen, 8900 Randers. /ritzau/