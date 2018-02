Civica og FAB frygter, at kriminelle bander vil sætte sig på boliger og opgange, hvis mindst hver tredje bolig skal sælges som ejerlejligheder. Boligforeningerne mener heller ikke, det giver nogen mening at give Vollsmose et nyt navn.

Venstres fire forslag om Vollsmose får mandag eftermiddag hug af de to boligforeninger Civica og FAB (Fyns Almennyttige Boligselskab), som kalder flere af ideerne for uigennemtænkte. Det er især ideen om, at mindst hver tredje bolig i Vollsmose skal sælges som ejerlejligheder, der kaldes for uigennemtænkt, ligesom de to foreninger frygter, at det giver endnu mere råderum for uønskede kriminelle personer i Odense-forstaden. - I vores optik er den største fare, at netop de kriminelle bander (som vi alle vil af med) via opkøb af boliger og opgange for alvor sætter sig på området, skriver Civica og FAB i deres kommentarer. For dermed bliver det umuligt at komme af med de kriminelle bander i modsætning til i dag, hvor de er lejere i boligblokkene. Til gengæld er de enige med Venstre i, at Vollsmose skal åbnes op og at Odense skal lade sig inspirere af positive erfaringer fra Gellerup og Aalborg, hvor der ifølge boligforeningerne er en velgennemtænkt bypolitik med nye veje og nye funktioner, og som allerede ligger i den infrastruktur, de to boligforeninger og Odense Kommune er i gang med at gennemføre. - Giv nu planen mandat og arbejdsro til at blive gennemført, lyder rådet.

Dialog om nedrivning

De to boligforeninger vil gerne gå i dialog med byrådet om nedrivning af boligblokke som en mulighed for at udvikle og ændre området, selv om de tidligere har forholdt sig meget kritisk til blandt andet forslaget i statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale. De peger også på, at hvis man river folks hjem ned og de skal genhuses et andet sted er risikoen, at problemerne flytter med. Weekendens Venstreforslag om at give Vollsmose et nyt navn pandes også ned af boligforeningerne, som mener, det skal være led i en større samlet indsats. - Det ændrer ingenting i sig selv at sætte et nyt navneskilt op, konkluderes det.

Mentorordning positiv