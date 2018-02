Erik Sigsgaard, som onsdag den 7. februar fylder 80 år, har altid kæmpet benhårdt for de svageste, ikke mindst for børnene.

Han var fra begyndelsen med i Socialistisk Folkeparti. Da Erik Sigsgaard var på partiets venstrefløj, gik han og andre folketingsmedlemmer imod, at S-regeringen i 1967 ville indefryse en dyrtidsportion med støtte fra SF.

Han var med til at vælte regeringen, sprænge SF og danne Venstresocialisterne.

Ved valget i 1968 sneg VS sig lige over spærregrænsen. Erik Sigsgaard sad i Folketinget 1964-71 - først som SF'er, siden som VS'er. Han sad også i Folketinget 1975-76 og blev kendt som en hård kritiker af oliebranchen.

Han talte især om energipolitik, da de "syv søstre", verdens største olieselskaber, satte dagsordenen, før vindkraften vandt frem i Danmark.

Erik Sigsgaard repræsenterede også begge røde partier i Københavns Borgerrepræsentation fra 1962 til 1971 og 1974-75.

Han blev 1960 uddannet som lærer fra Statsseminariet på Emdrupborg. Samtidig læste han psykologi på Københavns Universitet. I 1982 blev han cand.pæd. fra Danmarks Lærerhøjskole.

Siden 80'erne har Erik Sigsgaard forsket i institutioner for både børn og voksne. 1981-90 var han lektor ved Albertslund Børnehaveseminarium, adjunkt ved Danmarks Lærerhøjskole 1990-94 og seminarielektor ved Højvangseminariet 1994-2007.

Han er især kendt for at forklare voksne, at de ikke skal skælde børn ud. Fra 1994 til 2002 dokumenterede han, hvor meget danske børneinstitutioner skælder ud. Og påviste, hvor skadeligt det er for børnene.

Han skrev bøgerne "Skældud" i 2003 og "Skæld mindre ud" i 2007. Skældud er at slå med stemmen, forklarer et seksårigt barn i "Skældud". Sigsgaard sammenlignede skældud med mobning.

Erik Sigsgaard forklarede, at voksne kan henvende sig til børnene på anden vis. Han interviewede børnene for at få et børneperspektiv som modsætning til voksenperspektivet.

For sit store arbejde til gavn for samfundets svageste blev Erik Sigsgaard i 1994 hædret med Peter Sabroe-prisen og i 2002 med Red Barnets pris for børnerettigheder.

Erik Sigsgaard har skrevet bøger om olieselskabernes forhold. Desuden skrev han i 1979 "Om børn og deres virkelighed" og i 1981 "At ville, jeg kan, vi gør" sammen med Marianne Larsen. (Ritzau)