Det er ikke første gang, at politikerne kaster deres kærlige blik og iderigdom på Vollsmose som bydel, og bor man selv i området, kan det godt virke lidt trættende, at stedet altid bliver udpeget som problembarn.

Det synes i hvert fald Rene Agergaard, der har forretningen Hr. Hobby på Vollsmose Torv. Han mener, at Venstres fire forslag til forandringer i Vollsmose er urealistiske og tenderer populisme.

Han er desuden træt af, at bydelen Vollsmose altid omtales som en enhed.

- Vollsmose er meget mere end bare Bøgeparken, hvor der bor nogle kriminelle familier. Hver blok er selvstændige boligforeninger med egne regler, og i langt de fleste steder fungerer alt stille og fredeligt.

Rene og Heidi Agergaard bor i Egeparken i Vollsmose på 17. år. De er glade for deres billige lejlighed og de grønne områder i nærområdet, de fine cykelstier til centrum og de gode naboer.

Ægteparret har aldrig selv haft de sociale problemer i Vollsmose tæt inde på livet.

- Der er jo altid problemer i forskellige boligområder, men de er ikke større her end i Bolbro eller Nyborg, bemærker Rene Agergaard.

Selv ville han og Heidi ikke købe deres lejlighed, hvis de havde råd og fik tilbuddet, og ægteparret kender heller ikke andre, der ville købe en lejlighed i Vollsmose.

- Hvis vi havde råd ville vi købe et rækkehus et andet sted i Odense. Det ville også give en masse administrativt bøvl at have en opgang med en tredjedel ejerboliger, og der er jo heller ikke et marked for sådan nogle lejligheder - efterspørgslen er der bare ikke, siger han.