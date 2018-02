Konfrontation

Hvorfor er løsningen på Vollsmoses problemer at rive boligblokke ned?

- Det er én af løsningerne. Der er en stor koncentration af ikke-danskere, og vi håber at kunne sprede beboerne i resten af byen. Mangfoldighed betyder meget for integrationen, og derfor er det en fordel, hvis der både står Ali og Mads på postkasserne i opgangene. Vi er trætte af, at der i Vollsmose er så mange, der står uden for arbejdsmarkedet, at der er høj kriminalitet, at børnene går i muslimske friskoler. Vi vil gerne gå en anden retning, og lige nu er der en dagsorden - med Lars Løkkes nytårstale og regeringens kommende ghettoplan - og vi fornemmer en politisk opbakning og nogle boligorganisationer, der åbner lidt op og gerne vil gå ind i en dialog.

Venstres fire forslag Venstre i Odense lægger fire bud frem, der skal give et bedre og mere trygt Vollsmose.1. Mindst hver tredje bolig i Vollsmose skal sælges som ejerligheder for at få flere ressourcestærke beboere.



2. Vollsmose skal have nyt navn for at skabe en ny begyndelse.



3. Alle unge mellem 13 og 17 år med bopæl i Bøge-, Ege- eller Lærkeparken skal have en mentor.



4. Et antal bygninger skal rives ned og i stedet skal der bygges rækkehuse.

Boligforeningerne fortæller om ventelister til lejlighederne i Vollsmose. Hvorfor ikke bruge ressourcerne på at hjælpe de familier, der har behov?

- Fordi vi har postet uanede mængder af ressourcer i Vollsmose på alle mulige projekter. Men beskæftigelsen er ikke steget, tre procent er dømte, og andelen af indvandrere er stigende. Derfor skal vi lukke nogle af de indsatser, der er i dag, og så tage det, vi ved virker og gøre det i stor skala. For eksempel mentorordninger.

I vil give alle unge mellem 13 og 17 år med bopæl i Bøge-, Ege- og Lærkeparken en mentor. Hvorfor skyde så bredt og ikke koncentrere indsatsen hos dem med problemer?

- Fordi risikoen er stor for, at man ikke bliver del af arbejdsmarkedet, eller at man bliver dømt. Derfor vil vi hellere lave en generel indsats med det, vi ved virker.

Der findes vel også velfungerende familier i de tre parker?

- Ja, det kan der sagtens være. Men Vollsmose skiller sig markant ud fra andre dele af Odense, og det er ikke anderledes, end hvad vi laver af generelle indsatser hos for eksempel ledige. Der skyder vi også bredt.

Tilbage til nedrivningen af boligblokke. Hvor skal de mange mennesker flytte hen?

- De skal flytte rundt til resten af Odense, Fyn og Danmark. Vi kommer ikke til at rive nogen boliger ned, uden der er fundet andre boliger.

Ifølge boligorganisationer er der et stort pres på almennyttige boliger i Odense. Hvordan skal det hænge sammen?

- Det er ikke noget, der skal løses inden for det næste halve år. Kommunen har anvisningsret til de almennyttige boliger, og det private marked skal også i spil. I flere lokalområder.

Men det skal jo være billige boliger?

- Der bliver bygget rigtig meget i Odense i øjeblikket. Og spredningen er kun en del af løsningen. Der skal også være mere mangfoldighed i Vollsmose, og ved at sætte mindst hver tredje bolig i bydelen til salg skal det fastholde ressourcestærke mennesker, der har fået job og måske overvejer at flytte væk fra Vollsmose.

Hvad koster det at rive boligblokke ned?

- Der er store lån i boligblokkene, og derfor bliver det dyrt. Vi mener, det skal være en treenighed af penge fra boligforeningerne, fra Christiansborg og også kommunen. Men vi kender ikke de præcise beløb.

Hvorfor fremlægge et forslag I slet ikke ved, om økonomisk er realistisk?

- Fordi vi mener, det er nødvendigt. Og fordi vi gerne vil have dialogen om mulighederne.

I forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret lagde I forslag frem om at tage en del millioner fra Vollsmose. Nu vil I bruge en masse penge i bydelen. Hvad har ændret sig?

- Vores grundlæggende holdninger til helhedsplaner i Vollsmose har ikke ændret sig. Dem har vi en sund skepsis til. Men nu er der kommet en anden dagsorden, og så byder vi ind med vores forslag.

Kritikere mener, nedrivning er et populistisk værktøj. Er det sådan et, I har grebet ud efter?

- Det er på ingen måder pop. Det er et forsøg på at løse et problem, som boligorganisationerne har været med til at skabe ved at samle så mange mennesker uden for arbejdsmarkedet på samme sted.

Hvad er jeres næste skridt?

- Nu afventer vi regeringens ghettoplan. Og så er det glædeligt, at Socialdemokratiet i Odense er åbne for vores idéer. Vi skal have nogle politiske drøftelser i byrådet, og i min verden er en realistisk tidshorisont, at det her kan ske inden for fem år. Venstre trykker i hvert fald ikke på stopklodsen.