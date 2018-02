Sparerunden der blev væk Fynbus har tidligere i år bebudet en sparerunde på ca. ti millioner kroner Sparerunde havde de regionale ruter 110 og 920 i sigtekornet De nævnte ruter ligger uden for de såkaldt regionale pricipper Det betyder, at det ikke er ruter, Fynbus skal drive, men har gjort, fordi der var penge til det Ruterne betjener bla. Skt. Klemens, Faaborg-Midtfyn, Assens, Nyborg og Kerteminde kommuner Borgere i de berørte kommuner har protesteret heftigt mod planerne Begrundelsen for sparerunden har været styrtdyk i passagerantal Ifølge Fynbus egne tal er 2,6 millioner passagerer forsvundet på to år Letbanebyggeriet i Odense, overgang til Rejsekortet har ifølge Fynbus været hovedårsagerne til dykket

- Vi er ved at lave årsregnskab for 2017, og i den forbindelse går det op for vores økonomiafdeling, at tingene ser anderledes ud end forventet. 2017 bliver ikke nær så negativ, som vi havde lagt ind i vores forventninger til året. Vi må erkende, at vi har lavet et fejlskøn i vores prognoser og brugt en forkert fordelingsnøgle mellem kommunerne og regionen. Det er den primære årsag. Det er vi selvfølgelig ærgerlige over, men det er om ikke andet godt, at det er den vej, det er gået. Besparelserne på den regionale trafik er ikke nødvendige, siger Fynbus-direktør Carsten Hyldborg til Fyens.dk.

Fynbus Fynbus er et offentligt trafikselskab Selskabet er ejet af de fynske kommuner og Region Syddanmark Fynbus administrerer og tilrettelægger de ruter, som kommunerne og regionen bestiller Passagerindtægterne betaler en del af udgiften til ruten Resten af udgifterne betaler regionen eller den kommune, som har bestilt ruten Fynbus ledes af en bestyrelse, som sidder i fire år I bestyrelsen sidder repræsentanter for Region Syddanmark og de fynske kommune Morten Andersen (V), borgmester i Nordfyns Kommune er formand for bestyrelsen og var det også i den forgangne periode Carsten Hyldborg er direktør for Fynbus

- På grund af et forkert indtægtsskøn får regionens kasse 9,2 millioner mere i indtægter, end vi havde regnet med. Samtidigt har vi sparet fire millioner på kontrakten med Tide Bus, og vi får en engangsindtægt fra staten på 2,5 millioner. Alt i alt betyder det, at vi, når regnskabet for 2017 er gjort op, står med et lille plus til regionen på godt en million kroner i stedet for en stor gæld, forklarer Carsten Hyldborg, der erkender, at det er noget af en kovending.

Fynbus havde regnet med, at regionen i 2017 ville stå med et minus på 4,7 millioner kroner, som skulle lægges oven i et minus på 9,3 millioner fra 2016. Men 2017 har ikke været den triste omgang som forventet.

Også Fynbus-formand Morten Andersen, borgmester i Nordfyns Kommune, glæder sig over den nye udvikling, men ville gerne have været hele sparedebatten foruden.

Den har blandt andet været præget af, at letbanebyggeriet i Odense efter Fynbus' mening har været den store årsag til et passagerdyk, der på to år har været skønnet til at være 2,6 millioner.

- Jeg er glad for, at det ikke længere er på tale at nedlægge rute 920 og 110. Det er jeg godt tilfreds med. jeg ville gerne have undgået den her polemik og den her unødige ulven-kommer-snak. Vi må konstatere, at vi har været for pessimistiske i vores skøn af udviklingen. Det klandrer jeg ikke nogen for, men jeg er lidt ærgerlig over, at vi har brugt en forkert fordelingsnøgle, og den fejl ligger kun ét sted, det er hos Fynbus. Og så forventede vi, at der var en meget større passagernedgang, end der har været, siger Morten Andersen.

Hverken han eller Carsten Hyldborg kan endnu udtale sig om de eksakte passagertal for 2017, men Morten Andersen mener ikke, der er tvivl om, at letbanebyggeriet i Odense er en af årsagerne og har kostet passagerer.

- Vi har formodentligt ikke mistet så mange passagerer, som vi havde forventet, men vi har mistet mange passagerer, og den ekstra omkostning er jo blandt andet betalt ved, at der i dag er lavet færre stoppesteder. Det har haft en konsekvens for både borgerne i Odense og borgerne på Fyn i al almindelighed, og det er stadig et meget sårbart område. For har vi først mistet passagerer, er det mere end svært af få dem tilbage igen, siger Fynbus-formanden.