Du kan ikke låne penge, hvis du er registeret i RKI. Læs her, hvad det ellers betyder at være registeret i gældsregisteret, og hvordan du kommer ud af det igen.

RKI står for Ribers Kredit Information, og er et register over dårlige betalere, som er ejet af firmaet Experian. Udover RKI findes Debitor Registret. RKI og Debitor Registret er de to største registre i Danmark over dårlige betalere.



Sådan ender du i registeret

Betaler du ikke dine regninger, risikerer du at havne i RKI, men der er klare regler for, hvor mange rykkere du skal have modtaget, før du bliver registreret som dårlig betaler.

Rykkere skal være skriftlige, og dem skal du have modtaget 3 af, før du må meldes til RKI. De første 2 rykkere må ikke varsle om RKI, og de skal sendes med minimum 10 dages mellemrum. Den tredje rykker skal advare om indberetning til RKI registret, før de må indberette dig.

Skylder du penge til det offentlige skal beløbet være på mindst 7.500 kroner, før de kan indberette dig som dårlig betaler.

Unge under 18 år må ikke registreres i RKI.

Tjek: Er du i RKI?

RKI eller Debitor Registret vil altid informere dig, hvis du bliver registreret som dårlig betaler. Du kan godt være registreret begge steder.

Tjek her om du er registreret i RKI. Du skal logge ind med dit NemID.

Tjek her om du er registreret i Debitor Registret

Sådan kommer du ud af registretBetaler du din gæld, bliver du slettet fra registret. Når du betaler din gæld, så sørg for at få en kvittering. Husk også at bede firmaet om at slette dig hos RKI - det er firmaets opgave.

Betaler du ikke din gæld, vil du blive slettet fra registret efter fem år. Husk, at selvom du bliver slettet fra registret efter 5 år, så bliver din gæld ikke slettet.

Konsekvenserne ved RKI

Registreringen som dårlig betaler har konsekvenser for dine lånemuligheder. Du kan få nej til banklån, konto- og kreditkort og telefonabonnement, og du kan blive forhindret i at købe ting på afbetaling. Du kan også risikere, at håndværkere ikke vil arbejde for dig.

Firmaer må kun slå dig op, hvis du indgår i en handels- eller forretningsaftale med dem. Som udgangspunkt må de heller ikke søge på dig i forbindelse med en ansættelse, med mindre det er en særlig betroet stilling.

Åbent og lukket register

Skylder du mere end 1.000 kroner samlet, bliver du registreret i RKIs "åbne" register, og dermed kan alle RKIs kunder se, om du står som dårlig betaler. RKIs kunder er alle større virksomheder, banker og andre, der arbejder med lån eller kredit.

Skylder du mellem 200-1.000 kroner, står du i et "lukket" register hos RKI. Det betyder, at du bliver registreret, men dine oplysninger er ikke offentligt tilgængelige.

Debitor Registret skriver dig ikke på listen, med mindre du skylder mere end 1.000 kroner.

Registreringen som dårlig betaler kan være en god ting, da det begrænser dine muligheder for at låne flere penge. På den måde gældsætter du dig ikke yderligere og kan komme ud af gældsspiralen.

Registreret i RKI ved en fejl?

RKI må ikke registrere dig, hvis du er uenig i, at du skylder penge. Det samme gælder, hvis du er uenig i beløbets størrelse. Hvis du er blevet registreret for et krav, du er uenig i, så kontakt RKI og bed dem fjerne registreringen.

Domstolen skal i sidste ende afgøre, hvem der har ret, hvis du ikke kan finde en løsning med kreditor.

Kilde: Forbrugerrådet Tænk