Indsigt

Når fjernvarmepriserne til næste år stiger for mange danskere, taler det fint ind i en bæredygtigheds-dagsorden. Men det kommer til at ramme én gruppe hårdt. Det mener Anders Rhiger Hansen, der forsker i danskernes fjernvarmeforbrug.

Grøn Energi anslår i en analyse, at de boligejere, som bor nær decentrale kraftvarmeværker, vil skulle betale 3.500-3.850 kroner mere om året fra 2019. Hvad kan det betyde for folks varme-vaner?

- Det vil selvfølgelig betyde nogle andre begrænsninger på folks forbrug. Og det vil nok også have en betydning for, hvor meget de vil forbruge. I hvert fald i nogle tilfælde.

Hvad betyder de øgede fjernvarmepriser for samfundet mere overordnet?

- Vi vil jo gerne have fokus på bæredygtighed, og set i forhold til den dagsorden, er det jo fint, at folk bruger lidt mindre energi. Dyrere priser kan begrænse overforbrug. Modsat kan man sige, at dem der i forvejen bruger for lidt energi og som under-opvarmer, de vil have større risiko for at få skimmelsvamp, fugt eller dårligt indeklima på anden vis, hvis de kommer til at varme endnu mindre op.

- Det går ligesom på to ben hele tiden. Hvis priserne bliver dyrere, så tilskynder det nogle til at spare mere på varmen. Og her er der nogle, som bør spare mere på varmen - og nogle, som ikke bør gøre det.

Hvilke muligheder har fjernvarmeselskaberne for at undgå, at de skal sætte priserne alt for højt op?

- Det kan jeg ikke sige så meget om, andet end at fordi priserne varierer så meget fra fjernvarmeselskab til fjernvarmeselskab, så er der nogle, der vil blive ramt af de høje priser. Det kan ikke være anderledes. Der har ikke været så meget fokus på det, men der kommer til at være en forskel.