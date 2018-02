Mød Ærøredaktionens nye journalistpraktikant for de kommende seks måneder. Selvom at øen umiddelbart er fremmed land for ham, så føler han sig allerede hjemme.

Nu er jeg blevet 27 år gammel. Og da jeg så muligheden for at bosætte mig og arbejde på Ærø, vidste jeg, at det var min chance for at få udforsket øen og samtidig samle nogle minder for livet.

Derfra brugte vi de fleste af vores weekender på at sejle Sydfyn tyndt med en fiskestang i hånden. Vi udforskede de små øer på skift, hvilket pressede den lille båd til det yderste i flere tilfælde. Men selvom vi bestemt havde lysten til at sætte kursen mod Ærø, så havde vi trods alt vores liv for kært til at gøre forsøget.

Ærø: Ærø er nyt og fremmed for mig, alligevel giver omgivelserne mig en følelse af at være hjemme. Det kan i høj grad tilskrives min far. Da det blev nogenlunde forsvarligt at stoppe mig ned i en redningsvest, tømte han sin bankkonto og stoppede pengene i en 16 fods jolle med en lille tihestes motor.

Jeg må ærligt indrømme, at da jeg sad på færgen på vej herover og læste, at Ærø kan noget med at omvende skeptikere og inkarnerede bymennesker, tænkte jeg: "lad os nu se". Nu har jeg tilbragt de første par dage på øen, og jeg bliver konstant overrasket over, hvor meget Ærø har at byde på.

Uanset hvilken interesse eller forening, jeg har undersøgt muligheden for at dyrke, så har der været gevinst. Det er ikke for at fedte for ærøboerne. Det er mere for at beskrive, at jeg er meget nørdet og dyrker mange forskellige interesser.

Længe har jeg talt om at begynde på at spille golf. Så hvis I går en tur på banen og pludselig falder over et hul i greenen, så er det altså bare mig, der har forsøgt at gennemføre de 18 huller.

Min fritid bruger jeg på mine to store interesser, som er at oddse på sportsbegivenheder og handle med cryptovaluta som eksempelvis bitcoins. Jeg elsker at dykke ned i selv den mindste detalje. Værktøjerne til at gøre det får jeg ved at studere grafer samt læse og producere mine egne statistikker.

Jeg har endnu ikke mødt ret mange ærøboer, men det er mit mål at få lavet om på det så hurtigt som muligt. I er alle sammen meget velkommen til at henvende jer til mig, hvis I har nogen spørgsmål eller bare vil fortælle en sjov anekdote.