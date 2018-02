Korinth: Giraffer, bøfler, gnuer, løver og andre af savannens dyr tumler ind over Galleri Korinth, som i februar lancerer udstillingen "Genbrugsdyr fra savannen og pop art".

Det er kunstneren Tina Thorborg, der udstiller sine bemalede trofæer og malerier og ad den vej skaber kunst. Og som hun selv udtrykker det:

- På den måde giver jeg dyret endnu en mulighed for at pryde en væg i et hjem. Og det er således ikke omsonst, at det i sin tid blev nedlagt på savannen.

Tina Thorborg er født i 1964 og har boet i Odense. Det har hun nu erstattet med atelier i Fredensborg og showroom i København. I 18 år har hun været kunstner på fuld tid og har udstillet flere steder på Fyn - blandt andet på Filosofgangen i Odense. Hun har også udstillet flere steder på Sjælland, blandt andet i Galleri Ravn i Valby, hvor hun udstillede sammen med Poul R. Weile og senest i Galleri "Die Kunsthalle", Liseleje.