Nyborg: Det var især bilerne, det gik ud over, når lovovertrædelser begået i Nyborg Kommune i de seneste dage skal gøres op.

Det fremgår af Fyns Politis døgnrapport.

Flere steder blev biler brudt op, og ting stjålet, mens biler andre steder fik punkteret dæk. Fælles for alle hændelserne er, at gerningsmændene endnu ikke er identificeret eller fanget.

På Storebæltsvej i Nyborg fik en sølvgrå Audi knust ruden ved venstre bagside, og en bærbar pc af mærket Dell blev stjålet fra bilen. Det skete inden for et forholdsvis snævert tidsrum, torsdag 1. februar mellem klokken 21 og 21.30.

Længere nordpå i Nyborg, på Harevænget i Skovparken, blev der muligvis også stjålet noget fra en personbil. Selve tyveriet er endnu ikke anmeldt, men natten til søndag så en beboer i vænget tre personer mænd, der stod ved naboens bil og tog et eller andet. Vidnet råbte mændene an, og de løb da fra stedet og ind mod byen. Det eneste signalement af trioen er, at der var tale om unge mænd iført mørke jakker. Hændelsen fandt sted klokken 0.40.

Fra en bil i Strandparken i Nyborg blev der i weekenden stjålet småpenge og et sæt skindhandsker. Bilen, en mørkeblå VW Up, var ulåst, og tyveriet fandt sted på et tidspunkt mellem lørdag 3. februar klokken 13.25 og søndag klokken 9.

Udover tyverier er der også begået hærværk mod firhjulede køretøjer. I Kirkegade i centrum af Nyborg fik en hvid Toyota Ago punkteret højre bagdæk med en skarp genstand, og det samme skete i den sydlige del af Nyborg Kommune, hvor højre fordæk på en Citroën Xsara Picasso, der holdt parkeret på Kongshøjvej, blev punkteret. Hærværket i Kirkegade fandt sted mellem fredag 2. februar klokken 19 og lørdag klokken 13.50, mens bilen på Kongshøjvej blev piftet på et tidspunkt mellem torsdag aften og fredag eftermiddag.

Politiet hører gerne fra eventuelle vidner. De kan ringe til Fyns Politi på 114.