Prostataforeningen Propa sætter fokus på den tabubelagte sygdom prostatakræft med en udstilling på Torvet ved Faaborg Bibliotek.Og formanden håber, at den kræftramte sanger Kim Larsen en dag vil skrive en sang om sin sygdom til de tusinder af danske mænd, som har diagnosen.

Faaborg: Tolv mænd - tolv portrætter af modne mænd med hver sin historie. Fælles for dem er, at de har været i behandling for kræft i prostata. Det er temaet i en ny udstilling ved biblioteket, der mandag blev indviet af borgmester Hans Stavnsager.

Udstillingen sætter fokus på en kræftsygdom, der er lige så udbredt og slår lige så mange ihjel som brystkræft, men den har ikke har nær den samme bevågenhed, understreger regionsformand i Prostataforeningen Profa, Niels Einar-Jensen.

Læs mere på hjemmesiden 1 uf 6 mænd får prostatakræft.3 ud af 4 mænd over 75 år har kræftceller i prostata, men kun ganske få dør af den grund.De fleste mænd lever mere end 20 år efter at have fået konstateret prostatakræft.Læs mere på hjemmesiden www.propa.dk

- Kræft i prostata er en skjult sygdom, som vi gerne vil have folk til at tale noget mere om. Vi mænd fejler jo ikke noget, og hvis vi gør, så går det jo nok over. Men det gør den her sygdom ikke, pointerede han på udstillingen.

40.000 mænd har i dag fået diagnosen, og årligt dør 1200 af dem direkte som følge af kræften i prostata - eller i blærehalskirtlen, som den også kaldes.

Men hvorfor er der egentlig så meget tavshed omkring den sygdom?

- Mænd er jo mænd, og deres system til at parre sig med, det fejler jo ikke noget. Det må der i hvert fald ikke herske tvivl om, og det er så dér, at mænd jo er nogle skovle, som Niels Einar-Jensen udtrykker det.

Så hans opfordring lyder, at mændene må se at komme ud af busken.

- Gå til lægen, hvis der er nogle symptomer, eller hvis der for eksempel er et familiemedlem, der har haft sygdommen, siger han.

Selv er Niels Einar-Jensen 81 år gammel, og for 12 år siden gennemgik han en behandling for prostatakræft.

- Jo tidligere diagnosen bliver stillet, jo større er chancen for at overleve. Der er virkelig sket store fremskridt i behandlingen af prostatakræft i de senere år, og jo flere der ved det her, jo flere vil overleve, siger han.

Sygdommen har på det seneste fået lidt mere omtale end ellers, fordi nationalskjalden Kim Larsen er ramt af den.

- Jeg har et håb om, at Kim Larsen måske vil lave en sang om det på et tidspunkt Det ville være fantastisk, siger Niels Einar-Jensen.