27-årige Christine Meier fra Odense har i skrivende stund mere end 18.000.000 videovisninger på sin YouTube-kanal, Bhangra by Christine. Samtidig har hun over 80.000 følgere, og det er flere end 10 gange så mange som den danske sangerinde Medina.

Alligevel går hun ubemærket rundt i Odenses gader, hvor hun bor. For Christine Meier danser nemlig den indiske folkedans bhangra, og selv om hun filmer mange af sine dansevideoer på Fyn, bor langt de fleste af hendes fans i den indiske delstat Punjab, hvor dansen stammer fra.

Hvad er bhangra? Bhangra er en indisk folkedans, der stammer fra den nordvestlige region Punjab.



Dansen er mere end 500 år gammel og blev oprindeligt danset af bønder, når de fejrede høsten.



I løbet af de sidste 30 år er dansen begyndt at brede sig ud over Indiens grænser.



I Danmark tilbyder nogle fitnesscentre i dag holdundervisning i bhangra.

- Lige nu er jeg på et stadie, hvor jeg ikke rigtigt er kendt i Indien, men alligevel ved folk godt, hvem jeg er, og så begynder de at tage billeder af mig. Så det er egentlig rart nok, at jeg ikke er kendt i Danmark, fortæller Christine Meier grinende over en Skype-forbindelse fra Indien, hvor hun lige nu er taget til for at arbejde og dygtiggøre sig.