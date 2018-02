Middelfart: Det kan være en jungle at navigere i skoven af lånetyper, fagbegreber, banker og realkreditinstitutter. Nogle af de nedslag, som hører til ethvert boligkøb.

Et foredrag i Lillebælthallerne, tirsdag 20. februar klokken 19, kan måske rydde skoven for bare træer og gøre det nemmere at forså købets finansiering. Middelfart Business House klæder de fremmødte på, så de er klar til at købe bolig uden at betale for meget.

- Vi oversætter banksproget og udregningerne. Og vi viser, hvor der er penge at spare, bemærker finansiel rådgiver, Mortan Storm.

De fremmødte kan blandt andet få råd om, hvor de bedste og billigste lån kan hentes, og om renten skal være fast eller variabel.

Der er gratis adgang./EXP